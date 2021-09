Plus en Coop fuseren tot derde supermarkt van het land

De twee coöperatieve ketens gaan samen verder als één coöperatie. De nieuwe concurrent van Albert Heijn en Jumbo zal verder gaan onder de naam Plus. Daarmee verdwijnt de naam Coop. De keten heeft samen een consumentenomzet van circa 5 miljard euro, met werk vooraan ruim 40.000 medewerkers die elke week meer dan 4,5 miljoen klanten bedienen.

Bij de nieuwe organisatie zal het ’zelfstandig ondernemerschap en actieve betrokkenheid van consumenten geborgd zijn’, zo beloven zij. De fusie moet nog worden goedgekeurd door de leden van de twee ondernemingen en de mededingingsautoriteit. Begin 2022 zou de fusie moeten worden afgerond. Hoe lang de ombouw van Coop-winkels gaat duren is nog niet bekend.

Investeringen

Begin dit jaar besloot de familie Deen al om na 87 jaar het familiebedrijf te verkopen. Van de tachtig winkels gaan er 39 naar Albert Heijn, 22 naar Vomar en de 19 naar DekaMarkt. Naast de prijzenoorlog, hebben kleinere supermarkten het lastig met investeringen in logistiek en het oprukkende thuisbezorgen van boodschappen.

In een persbericht hinten ook Plus en Coop op die reden voor het samengaan. Met de fusie „ontstaat een sterke, toekomstbestendige en concurrerende speler in het Nederlandse supermarktlandschap. De krachtige combinatie biedt een uitstekend perspectief voor de lange termijn in de competitieve food retail markt, zowel voor de coöperatie als haar leden”, aldus de twee bedrijven.

De wortels van Coop gaan in Nederland terug tot 1891. In 2001 ontstond het huidige Coop, na een fusie met het van E-markt en Volumemarkt bekende CoopCodis. Later kwamen hier winkels van Edah, C1000 en Emté bij. Plus begon in 1988 als Plusmarkt. Door de jaren heen werd dit na overnames van Edah-filialen en Super de Boer kortweg Plus.

Het nieuwe Plus krijgt één geïntegreerd servicekantoor in Utrecht. Dat betekent dat het hoofdkantoor van Coop in Velp de deuren sluit. Plus-directeur Duncan Hoy wordt de nieuwe directeur, waarbij Coop-directeur Fred Bosch een stap terug doet als financieel directeur.