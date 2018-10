Gemiddelde huizenprijs Londen goed voor bijna £500.000

Volgens officiële cijfers van het Britse statistiekbureau moest gemiddeld voor een woning in Londen 486.000 pond worden neergeteld tegen een gemiddelde huizenprijs van 233.000 pond in het gehele land.

In augustus werd verder met een plus van 3,2% het laagste groeitempo van de woningprijzen in het Verenigd Koninkrijk in vijf jaar gemeten. Een maand eerder lag het groeidtempo nog op 3,4%.

De aanhoudende onzekerheid rond het Britse vetrek uit de Europese Unie zal een rol hebben gespeeld dat de huizenmarkt in het Verenigd Koninkrijk gas heeft teruggenomen.