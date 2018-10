Bitcoin koelt af na opwarming

Beleggers in de bitcoin (-0,5% op $6485) namen wat gas terug nadat de digitale munt afgelopen maandag nog de wind stevig in de rug kreeg vanwege het afgenomen vertrouwen in tether, een cryptomunt die gekoppeld is aan de waarde van onder meer de dollar.

Verder is het vooral wachten op de inzichten van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Op 5 november verstrijkt een deadline voor het eindoordeel over zeer negen aanvragen voor indexcrackers op de bitcoin.

Beleggers in de bitcoin kunnen een nieuwe opsteker goed gebruiken. De waarde van de digitale munt is sinds begin van dit jaar bijna gehalveerd. Halverwege december vorig jaar werd nog een voorlopige piek van net boven de $19000 neergezet.