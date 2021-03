Mediahuis Nederland boekt fors hoger resultaat bij groei abonnementen

Dat blijkt uit de cijfers die Mediahuis Nederland, het voormalige TMG, donderdagavond meldde. De nettowinst is verbeterd van €33,9 miljoen in 2019 tot €43,4 miljoen in 2020.

,,De bezoeken op de digitale platformen van Mediahuis Nederland hebben recordhoogten bereikt", aldus de raad van bestuur.

Als gevolg daarvan was de verkoop van het aantal digitale abonnementen voor De Telegraaf, het Noordhollands Dagblad en de andere regionale titels ook beduidend hoger dan gemiddeld, aldus Mediahuis Nederland.

Stevige groei

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat is gestegen van €38,4 miljoen in 2019 naar €58,8 miljoen in 2020, een toename van 53%.

De totale bedrijfsopbrengsten namen ook toe dankzij het verzorgen van drukwerk en distributie voor de NRC-titels. Lagere advertentie-inkomsten deden die inkomsten deels teniet.

In 2020 is de totale abonnementenstand van Mediahuis Nederland ten opzichte van 2019 gegroeid met 58.958 naar 662.439. De groei in 2020 kwam vooral naar voren bij de digitale abonnementen.