Aandelen VS op eerste plaats bij ABN Amro MeesPierson

Naast de aanhoudende onzekerheid over de brexit signaleren de economen eveneens dat het steeds verder escalerende handelsconflict tussen China en Amerika een bedreiging vormt voor beleggers. Daarnaast wijzen ze op de politieke situatie in Italië en de Federal Reserve die op de rem is gaan staan.

Verder staan volgende maand de Amerikaanse congresverkiezingen voor de deur, die impact kunnen gaan hebben op de daadkracht van president Trump, stellen de economen.

Volgens de economen gaat ondanks de bovengenoemde risico’s de voorkeur nog steeds uit naar aandelen boven obligaties. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt is daarbij favoriet doordat de economie in de VS nog op volle toeren draait, terwijl de groei in Europa is getemperd.

De economen houden er vooralsnog rekening mee dat naar verwachting de meeste risico’s niet zullen escaleren en op termijn worden opgelost.