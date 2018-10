'Wall Street geeft stijging geen vervolg'

Netflix kan rekenen op een positieve ontvangst van zijn kwartaalcijfers. Het videostreamingbedrijf presenteerde onder meer beter dan verwachte resultaten en liet een sterke aanwas van abonnees zien.

IBM daarentegen stelde teleur. Het technologieconcern zag zijn omzet dalen en stelde vooral teleur op het vlak van clouddiensten, een belangrijke groeimarkt.

Fed

Beleggers buigen zich later op de handelsdag ook over de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daarin wordt gespeurd naar aanwijzingen over toekomstige renteverhogingen. Meestal zorgen die notities niet voor al te grote koersbewegingen, maar de laatste tijd zorgden oplopende rentes op obligaties voor onrust op de financiële markten.

President Donald Trump uitte de laatste tijd herhaaldelijk kritiek op het rentebeleid van de Fed. Een directe reactie in de notulen op die uitspraken over de renteverhogingen ligt niet voor de hand. Op het macro-economische vlak komen daarnaast cijfers over de woningmarkt en over de olievoorraden in de Verenigde Staten.

Dow Jones

Verder wordt ook gekeken naar chipbedrijven. De sector staat de laatste tijd onder druk, maar mogelijk zorgen de sterke resultaten en vooruitzichten van de Nederlandse maker van chipmachines ASML voor wat opluchting bij volgers van de halfgeleiderbranche.

Luchtvaartconcern United Continental verhoogde voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting, ondanks gestegen brandstofprijzen. Farmaceut Abbott Laboratories ging in de voorbeurshandel omlaag na tegenvallende resultaten.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 2,2 procent hoger op 25.798,42 punten, wat neerkwam op de grootste stijging in één dag sinds maart. De brede S&P 500 ging eveneens 2,2 procent omhoog tot 2809,92 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 2,9 procent bij tot 7645,49 punten.