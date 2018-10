Cao-gesprekken motorvoertuigen mislukt

Werkgevers en vakbonden kunnen het na vier rondes niet eens worden over de verplichting voor alle werknemers van garagebedrijven om op zaterdag te werken en het afschaffen van toeslagen.

Vervolg

Branchevereniging Bovag beraadt zich nu op het vervolg van de onderhandelingen en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om alsnog tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. ,,De vakbonden zijn, ondanks de openingen die zij eind vorige week hebben gegeven, toch niet bereid om afspraken te maken over werken op zaterdag.”

Volgens de werkgevers is de maatregel nodig vanwege de veranderende economie en het consumentengedrag. Voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen zei vrijdag in een interview met De Financiële Telegraaf bereid te zijn afspraken hierover te maken, omdat garages langer openblijven.

,,In de detailhandel is hetzelfde aan de hand en daar hebben we goede afspraken gemaakt met de werkgevers. Maar bij de garages voeren we geen gesprek meer. Dit is pure minachting richting de werknemers, die op geen enkele manier invloed meer hebben op hun rooster."