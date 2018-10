Belastingdienst moet 4200 banen vullen voor 2020

De fiscus was op personeelsvlak altijd een baken van rust. Veel verschuivingen waren er niet, maar daar is sinds 2015 een eind aan gekomen. Door de veel te ruime en riante vertrekregeling gooiden veel mensen de deur achter zich dicht bij de fiscus. Daardoor gingen er de afgelopen tijd meer mensen uit dan er binnen kwamen en dreigde een probleem in controle en handhaving door een personeelstekort.

De Belastingdienst trekt nu alle registers open om mensen binnen te halen. Er werkten eind september voor 27.364 voltijdsbanen (fte) bij de fiscus. Eind volgend jaar moeten dat er 29.646 worden. Omdat de fiscus rekent op een uitstroom van 2000 fte, moeten er de komende vijftien maanden mensen gevonden worden om in totaal 4200 voltijdsbanen te vervullen.

In september kreeg de Belastingdienst het voor het eerst in tijden voor elkaar om meer fte binnen te halen dan er uitstroomde. Tegenover 243 instromers stonden 126 vertrekkers. De instroom is flink hoger dan in eerdere maanden. Alleen in maart lukte het om meer dan 100 fte binnen te halen.

Selectieboulevard

Om de wervingsdoelstelling van 4200 fte te halen, moeten er dit en komend jaar gemiddeld 280 fte per maand binnenstromen. De Belastingdienst denkt in het laatste kwartaal van 2018 en 2019 het voor elkaar te krijgen om 250 mensen per maand te werven en in de eerste drie kwartalen van komend jaar 300 mensen per maand.

Om de werving een beetje op te krikken werkte de Belastingdienst in september met een zogenoemde selectieboulevard. Daar worden op één dag alle gespreksronden gedaan en krijgt een geschikte sollicitant aan het einde van de dag al een aanbod voor een baan.