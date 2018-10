Slimme software voorkomt vragen

De samenwerking resulteerde begin 2016 in een softwareapplicatie die digitale visuele stap voor stap instructies mogelijk maakt. Philips gebruikte het voor een aantal producten in de consumentenelektronica.

Industrie

Uit de industrie kwam de vraag of de applicatie gebruikt kon worden in productieomgevingen. „Daar is het probleem veel groter”, vertelt Schneyder. „Gebrekkige informatieoverdracht leidt tot ongelukken en verlies van productiviteit.”

Sinds vorig jaar focust SwipeGuide zich volledig op de industrie. In twee investeringsrondes ontving het bedrijf in totaal €1,3 miljoen. Het team bestaat nu uit 24 mensen en een aantal bedrijven draait proef met het platform waaronder PepsiCo, Heineken en KPN.

Animaties

Op het platform van SwipeGuide kunnen machineoperators zelf de stap voor stap instructies maken. Korte krachtige teksten kunnen ze aanvullen met video’s, foto’s en animaties. Productiewerkers krijgen ze te zien op een smartphone, bril of op het scherm van de machine zelf.

Schneyder wijst op nog een voordeel: „Nu maakt een operator in een Pepsico-fabriek in Spanje vaak zelf een instructie, terwijl een collega in Brazilië er voor dezelfde machine al een heeft. Met ons platform kunnen ze de instructies uitwisselen.”

Productontwerp

Data is heel belangrijk voor het bedrijf. De software verzamelt tal van gegevens. Eindgebruikers kunnen aangeven dat ze een instructie niet begrijpen en ook afwijkingen worden geregistreerd. Bijvoorbeeld als gebruikers massaal afhaken op een bepaald punt. „Al deze informatie koppelen we als verbeterpunt terug naar de operator. Uiteindelijk hopen we dat de software zo slim wordt, dat er vrijwel geen instructies meer nodig zijn. Dan maken we onszelf overbodig en gaan we advies geven over productontwerp.”