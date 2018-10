Column: Hogedrukgebieden

Het bereiken van nieuwe recordstanden is op zich geen reden om een correctie te verwachten. De stijging van de afgelopen negen jaar is ook niet in een recht opgaande lijn gegaan. Allesbehalve zelfs. Er zijn in die periode wel degelijk correcties geweest. Maar we kunnen er niet omheen dat de Amerikaanse S&P500-index vanaf het dieptepunt in maart 2009 tot begin oktober 2018 met een duizelingwekkende 420% is gestegen. Daarmee laat het de indices van Japan (+300%), opkomende landen (+190%) en Europa (+150%) ver achter zich.

Geen glazen bol

Het zijn overigens niet alleen particulieren die zo'n omslagpunt denken te kunnen voorspellen. Eind augustus verscheen er een fraaie grafiek (bron: Trade Navigator) na het bereiken van het zoveelste record van de S&P500-index. Tegen de achtergrond van die enorme stijging stonden wat uitspraken van diverse zeer bekende Amerikaanse topbeleggers, sommige van hen worden zelfs ‘goeroes’ genoemd. Het komt er in het kort op neer dat zij vanaf 2012 met enige regelmaat voorspellen dat er een enorme daling moet optreden. De drang om gelijk te krijgen lijkt dan een wanhopige vorm aan te nemen als je na zes jaar niet verder komt dan: "er gaat iets gebeuren".

Op volle toeren

De Amerikaanse economie, nog altijd de grootste ter wereld, draait echter op volle toeren. De groei van nieuwe banen in de belangrijke dienstensector bereikte in september zelfs een nieuw record. Ondanks de onzekerheden die het handelsconflict met onder andere China met zich meebrengt, is de werkloosheid inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds 1969. De bedrijfswinsten groeien nog steeds goed en de inflatiestijging blijft beperkt.

Stemmingswisseling

Als begin oktober dit jaar dan ineens de koersen in een paar dagen vele procenten dalen, lijkt er zelfs een soort hoogspanning te ontstaan op de redacties van de financiële media. Direct verschijnen er vette koppen online en in de krant met de vraag of dit het begin van het einde is. Voor startende beleggers zijn dat geen leuke berichten en het geeft hen vast een vervelend gevoel. Zo’n daling is geen fijne kennismaking met beleggen. Probeer in die situatie maar eens door de emoties heen te kijken en niet direct op de ‘verkoopknop’ te klikken.

Is het glas half vol of half leeg?

Zolang mensen beleggen moeten zij de spreekwoordelijke muur van zorgen beklimmen. Er is namelijk altijd wel iets dat beleggers zorgen baart. Nu is dat het toenemende protectionisme, de naderende Brexit, Italië, et cetera. Perioden van onrust op de financiële markten blijven zich voordoen. Juist op die momenten neemt de druk toe om vast te houden aan de reden(en) waarom je belegt en oog te houden voor de positieve ontwikkelingen in die gebieden en sectoren waar de groei plaatsvindt.

Patrick Damen is senior beleggingsadviseur bij Robeco