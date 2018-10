Acties grootmetaal gaan door

De werknemers zijn afkomstig van bedrijven, zoals Ahrend, Chromeloy en MGG, maar ook van diverse VDL-ondernemingen, ASML en Daf Trucks. ,,De actiebereidheid onder de medewerkers wordt steeds groter. We zien nu ook dat mensen zich roeren bij bedrijven waar dat eerder niet het geval was”, zegt Reniers.

Toenadering mislukt

De cao-onderhandelingen in de grootmetaal, waar 150.000 werknemers onder vallen, liggen al tijden stil. Vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over het loon, zeggenschap over werktijden en scholing en ontwikkeling. Beide partijen hebben onlangs nog geprobeerd om toenadering te zoeken, maar dat heeft helemaal niets opgeleverd.

Volgens Reniers zijn de partijen weer terug bij af. ,,De acties zullen voorlopig doorgaan. Er is geen enkele toenadering en werkgevers willen niet tegemoet komen aan ons ultimatum.” Ondernemersorganisatie FME wil niet op de huidige situatie reageren.