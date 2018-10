Musk koopt voor miljoenen Tesla-aandelen

Dat blijkt uit de melding bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) over de schikking die justitie in de VS met de grootaandeelhouder van Tesla is aangegaan.

Doorgaans is de inkoop van eigen aandelen door bestuurders bedoeld als signaal aan de markt en een teken van vertrouwen in het eigen concern.

Misleiding

Volgens de toezichthouder SEC heeft de melding niets te maken met de schikking waarbij Elon Musk persoonlijk $20 miljoen aan boete moest betalen nadat hij de markt zou hebben misleid met een tweet, waarin hij aankondigde dat Tesla tegen $420 per aandeel van de markt zou kunnen gaan.

Musk mag met deze schikking wel ceo bij Tesla blijven. Ook het concern Tesla betaalt $20 miljoen boete.

De overeenkomst tussen justitie, Musk en Tesla is dinsdag door een Amerikaanse federale rechter goedgekeurd.