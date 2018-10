‘Mening ING-commissaris Breukink niet die van ING’

„Deze commissaris maakte zijn opmerkingen op persoonlijke titel. Dit was geen opmerking vanuit ING”, verklaarde Van Rijswijk in een speciale hoorzitting over de recordschikking van €775 miljoen die ING vorige maand met het Openbaar Ministerie. De bank erkende schuld aan het faciliteren van witwaspraktijken door slechte klantcontrole.

De aanwezige Kamerleden eisten van de chief risk officer uitleg over de verwijten van Haagse stemmingmakerij, die Breukink recentelijk maakte in het FD en NRC. Tot woensdag had een hooggeplaatste ING’er nog niet in zulke termen afstand genomen van de woorden van de commissaris.

Fout gedaan

Van Rijswijk ging in de Kamer diep door het stof over het witwasschandaal bij de bank. Maar veel meer dan een beknopte afkeuring kwam er niet over de in het hele land slecht gevallen mening van de eigen commissaris. Diezelfde Breukink zorgde begin dit jaar als voorzitter van de beloningscommissie bij ING al voor grote maatschappelijke ophef met het plan om het salaris van topman Ralph Hamers te verdubbelen.

„Wij kijken als ING wat wij fout hebben gedaan en wat wij moeten verbeteren. Niet wat anderen fout doen en moeten verbeteren”, waren de woorden waarmee het bestuurslid de kwestie afsloot.

Verschrikkelijk

Gevraagd naar zijn gevoelens over het witwasschandaal bij ING, zei Van Rijswijk dat hij zich als ING’er en als persoon ‘verschrikkelijk’ voelt: „Dit wil ik niet. Dit is niet de bank die wij willen zijn. Het móet beter.”

De oorzaak van de problematiek wijt de risicodirecteur aan een algemeen probleem binnen ING waarin snelheid voor zorgvuldige klantcontrole ging. „De signalen over problemen bij specifieke onderdelen kwamen wel bij ons binnen. Wij hebben steeds gewerkt aan deeloplossingen, maar niet gekeken of dezelfde problemen zich in de hele organisatie voordeden.”