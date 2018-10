ING trekt boetekleed opnieuw aan om witwassen

Den Haag - ING heeft opnieuw het boetekleed aangetrokken vanwege de witwasschikking die de bank met het Openbaar Ministerie (OM) trof. Risicodirecteur Steven van Rijswijk deed dat in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens hem neemt de bank stappen om bewustzijn over het voldoen aan regelgeving door alle geledingen van de bank te laten doordringen.