Turkesteen was sinds november vorig jaar tijdelijk financieel bestuurder bij de onderneming. Sinds 1 augustus is hij de nieuwe financiële topman. Eerder was de 54-jarige Turkesteen financieel directeur bij Stork en Imtech.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik