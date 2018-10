Nederlandse claimzaak Steinhoff stilgelegd

Steinhoff krijgt zo tijd om te reorganiseren en zijn zaakjes financieel weer een beetje op orde te krijgen. Dat is volgens de VEB ook in het belang van de beleggers die zich misleid voelen door het boekhoudschandaal bij deze rivaal van IKEA.

Het formeel in Nederland gevestigde Steinhoff verkeert in zwaar weer. De beurswaarde van het bedrijf is flink gekelderd en beleggers zijn voor miljarden het schip ingegaan. Ze vinden dat de jaarrekeningen van Steinhoff geen eerlijk beeld gaven over de situatie bij het bedrijf en zinnen op een schadevergoeding.

Na de schorsing staat het de partijen vrij om hun juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders. Steinhoff heeft het overigens in meer landen aan de stok met beleggers.