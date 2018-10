Kassa Carrefour rinkelt in Brazilië

Op eigen kracht wist Carrefour zijn opbrengsten op jaarbasis met dik 2 procent op te krikken tot ruim 21 miljard euro. Vooral in Brazilië ging de omzet stevig omhoog, terwijl ook de Franse verkopen aardig aandikten. Bovendien was sprake van een verbetering van de algehele verkoopgroei. Een kwartaal eerder ging het nog om een plus van bijna 1 procent.

Carrefour bevindt zich midden in een vijfjarenplan waarbij gesneden wordt in de kosten en het personeelsbestand. Ook zet de super nu meer in op internetverkoop en wordt gewerkt aan een samenwerking in China waarmee Carrefour hoopt de concurrentie met bijvoorbeeld webwinkelgigant Amazon beter aan te kunnen.