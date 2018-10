Nieuwe cao voor vrachtafhandelaar Schiphol

De werknemers krijgen twee keer een structurele loonsverhoging van 3 procent, meldt FNV. Ook krijgen ze in november en in februari een eenmalige uitkering van 500 euro en de vakbond heeft nog aanvullende afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar. Menzies World Cargo verzorgt de vrachtafhandeling van verschillende luchtvaartmaatschappijen op Schiphol.

