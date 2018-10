Gemengd beeld op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 25.746 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent naar 2812 punten en techbeurs Nasdaq noteerde een fractie in de min op 7643 punten.

Eerder op de dag stonden de graadmeters nog aardig op verlies. Het herstel was het duidelijkst zichtbaar in de bankensector, waar Morgan Stanley en Goldman Sachs uiteindelijk respectievelijk een kleine 4 en bijna 3 procent omhoog gingen.

IBM

IBM leverde dik 6 procent aan beurswaarde in. Het concern zag zijn omzet dalen en stelde vooral teleur op het vlak van clouddiensten, een belangrijke groeimarkt. De koers van Netflix schoot juist ruim 3 procent omhoog. Het videostreamingbedrijf presenteerde onder meer beter dan verwachte resultaten en liet een sterke aanwas van abonnees zien.

United Continental was verder in trek, met een winst van dik 6 procent. Het luchtvaartconcern verhoogde voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting, ondanks gestegen brandstofprijzen. Doe-het-zelfketen Home Depot ging daarnaast met 4 procent onderuit na tegenvallende cijfers over de woningmarkt.

Euro

Beleggers buigen zich later op de handelsdag ook nog over de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daarin wordt gespeurd naar aanwijzingen over toekomstige renteverhogingen. Meestal zorgen die notities niet voor al te grote koersbewegingen, maar de laatste tijd zorgden oplopende rentes op obligaties voor onrust op de financiële markten.

De euro was 1,1519 dollar waard, tegen 1,1539 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de olievoorraden in de VS 2,8 procent minder op 69,92 dollar. De prijs van Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 80,10 dollar per vat.