ASML stelt beleggers chipsector gerust

Dat chipmakers nieuwe machines blijven bestellen bij ASML, is een goed tegen voor de sector. Ⓒ foto bureau DIJKSTRA

Amsterdam - Optimistische geluiden bij de resultaten van de Veldhovense maker van chipfabricage-apparatuur ASML hebben woensdag de koersen van chipbedrijven op beurzen in heel Europa een duwtje in de rug gegeven. Beleggers reageerden op beter dan verwachte omzet- en margecijfers en een positieve inschatting van de marktomstandigheden in 2019 met een 3,7% hogere prijs voor het aandeel.