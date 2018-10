Kanarie kwakkelt: zorgen om uitzendbranche

Voor het eerst in tijden is er zelfs een investeerder die netto short gaat in Randstad, dat komende dinsdag de boeken over het derde kwartaal opent. Het Londense Marshall Wace, dat in 2014 fors verdiende aan het faillissement van de Portugese bank Espirito Santo, heeft een shortpositie ingenomen van 0,52%, blijkt uit gegevens van de AFM.

Sentiment

De reden voor die gok: het al maanden negatieve sentiment rond uitzenders. De ’kanarie in de economische kolenmijn’ – zo genoemd omdat de sector het als eerste voelt als de vette jaren voorbij zijn – is in juli, augustus en september minder hard gegroeid dan in de eerste zes maanden van dit jaar. In ons land noteren de leden van brancheclub ABU nog maar 1 à 2% groei , tegen ruim 8% in januari. Marktleider Adecco bracht vorige maand soortgelijke cijfers naar buiten. In Frankrijk, een belangrijke markt voor zowel Randstad als Adecco, was de flexmarkt deze zomer al op zijn retour.

Omdat er al zo veel marktcijfers over de zomermaanden bekend zijn, denkt ING-analist Marc Zwartsenburg dat een groeivertraging niet meer verrast. Beleggers zullen vooral kijken naar de resultaten in de eerste helft van oktober, zegt hij. „Er is al een behoorlijke verzwakking in de markt ingeprijsd. Bij Randstad heb ik bovendien het idee dat de nieuwe cfo, Henry Schirmer, dicht op de kosten zit. Hij wil zijn eerste jaar afsluiten met een mooie marge. Dat compenseert misschien de zwakkere omzettrend.”