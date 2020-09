60.000 mensen testen Leids coronavaccin

Het gaat om een enkele dosis van het coronavaccin dat wordt getest. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een vaccin klaar voor noodgebruik moet zijn.

De testen worden uitgevoerd op proefpersonen in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Volgens J&J zullen verhoudingsgewijs veel mensen van boven de zestig jaar worden getest, omdat zij meer risico's lopen op ernstige vormen van Covid-19. Verder worden in de VS ook veel mensen getest met een Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en inheems-Amerikaanse achtergrond, omdat die bevolkingsgroepen relatief hard worden geraakt door de pandemie.

Enkele bedrijven, waaronder Moderna, Pfizer en AstraZeneca, zijn nog iets verder met de ontwikkeling van een vaccin. Zij zijn reeds begonnen met een grootschalig patiëntenonderzoek.