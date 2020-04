Minister Hoekstra (Financiën) ligt onder vuur door zijn uitspraken. Ⓒ ANP

Amsterdam - De belangen in Europa zijn hoog. Dus wordt het spel over een eventuele miljardensteun in de coronacrisis hard gespeeld, door Nederland én door Italië. Premier Mark Rutte heeft genoeg aanzien in Europa om de plooien weer glad te strijken.