Alcoa scherpt winstverwachting aan

Pitssburgh - De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft zijn winstverwachting iets aangescherpt, omdat de onderneming positiever is geworden over ontwikkelingen in de markt. Ook heeft het bedrijf, dat onder meer metaal levert voor de blikjes van Coca-Cola en de vliegtuigen van Boeing, een aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van 200 miljoen dollar.