Overbieden op huizen heel normaal

Bij liefst één op de twintig verkochte woningen ligt de verkoopprijs zelfs meer dan tien procent boven de vraagprijs. Vier jaar geleden was dat beeld heel anders, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

„In 2014 zagen we vooral uitschieters naar beneden, mensen die fors onder de vraagprijs een huis kochten. Maar inmiddels liggen de extremen juist aan de andere kant, en zijn er nog maar heel weinig woningen die ver onder de vraagprijs van eigenaar verwisselen.”

Mogelijk ligt het aandeel huizen dat boven de vraagprijs van de hand gaat zelfs hoger. „We hebben alleen gegevens van woningen die makelaars online aanbieden”, zegt Van Mulligen.

Extremen

De grootste extremen zijn in de Randstad te vinden: om een doorsnee Amsterdams huis te bemachtigen, moeten kopers tegenwoordig bijna 5 procent meer bieden dan wat de verkoper vraagt. Haarlem, Almere en Utrecht volgen op gepaste afstand, met iets meer dan 1 procent hogere verkoop- dan vraagprijzen.

Wat opvalt, zijn de grote ’olievlekken’ rond die steden. Niet alleen in Almere is overbieden inmiddels de gewoonste zaak van de wereld, ook in Lelystad en Dronten vangen steeds meer verkopers de vraagprijs of meer.

Kijk op de kaart hieronder voor het doorsnee verschil tussen vraag- en verkoopprijs in jouw gemeente. Een cijfer boven nul betekent dat er voor meer dan de helft van de huizen méér wordt betaald dan de vraagprijs. Klik hier als de kaart niet (goed) zichtbaar is.

Op dezelfde manier laat de huizengekte in Utrecht zich ook voelen in Woerden en Culemborg, en wordt er relatief veel overboden in het gebied tussen Velsen en Stede Broec – het ’overloopgebied’ van Amsterdam.

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn ook de provincies waar de huizen het minst lang te koop staan. In Noord-Holland zitten er gemiddeld twee maanden tussen het te koop zetten en de handtekeningen bij de notaris. „Als je kijkt naar de tijd die het kost om een acceptabel bod te krijgen, heb je het eerder over dagen of weken”, schat Van Mulligen in. In Flevoland stonden huizen vier jaar geleden nog gemiddeld bijna een jaar te koop, nu is dat vier maanden.

