'RELX breidt uit in Amsterdam'

De krant haalt executive vice-president van Elsevier Alexander van Boetzelae aan. Volgens hem is het ,,voor Elsevier makkelijker om in Nederland mensen te werven, omdat het onze thuismarkt is en het merk er bekender. Maar daarnaast willen we ook met het oog op brexit een sterk technologiecluster in Amsterdam, naast het cluster dat we al hebben in Londen.'' De komende twee tot drie jaar verwacht Elsevier in Amsterdam zo'n tweehonderd data- en machine-learningspecialisten aan te nemen.

