Tele2 krikt verwachtingen op

De omzet voor het concern steeg met 7 procent tot 6,5 miljard Zweedse kroon (630 miljoen euro) in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst zakte met 2 procent tot 673 miljoen kroon. Het aangepaste bedrijfsresultaat ging met 12 procent omhoog tot bijna 2 miljard kroon. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op 7 tot 7,2 miljard kroon. Dat was eerder nog 6,8 tot 7,1 miljard kroon.

Tele2 gaf geen cijfers over Nederland, omdat de Nederlandse activiteiten zijn afgesplitst in voorbereiding op een samensmelting met de Nederlandse tak van T-Mobile. Die fusie hangt nog wel af van toestemming van de Europese Commissie. Die is een diepgravend onderzoek begonnen naar de gevolgen van de deal, uit vrees voor te weinig concurrentie op de Nederlandse telecommarkt na de samenvoeging.

Topvrouw Allison Kirkby blijft niettemin optimistisch over het slagen van de transactie. Tele2 voert volgens haar constructieve gesprekken met Brussel over de fusie. Onlangs zei topman Tim Höttges van Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, ook goede hoop te hebben in een goede afloop.