VS vindt geen bewijs voor manipulatie yuan

China, waarmee de VS in een handelsoorlog zijn verwikkeld, blijft nog wel op een soort officieus verdachtenlijstje staan. De yuan is sinds de escalatie van de handelsspanningen in waarde gedaald. Minister Steven Mnuchin van Financiën zegt nog altijd ,,bijzonder bezorgd'' te zijn over het gebrek aan transparantie in het valutabeleid van Peking.

Een goedkope yuan draagt volgens Mnuchin verder bij aan het handelstekort van de VS met China. Dat verschil tussen de invoer en uitvoer tussen de twee landen is Trump al tijden een doorn in het oog. De president voert het tekort dan ook geregeld op als reden voor de importtarieven die hij China heeft opgelegd.

Overigens is China niet het enige land dat in Washington onder een vergrootglas ligt wegens zijn valutabeleid. Het ministerie van Financiën houdt ook Duitsland, India, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland extra goed in de gaten.