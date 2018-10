Sligro waarschuwt voor personeelstekort

Het bedrijf uit Veghel ziet dat de positieve ontwikkeling van de afzetmarkten aanhoudt. Zowel in binnen- als buitenland neemt de vraag naar personeel in distributiecentra dan ook toe. Sligro zegt de komende maanden maatregelen te nemen om de capaciteit structureel te verhogen en het bedrijf minder afhankelijk te maken van ,,traditionele vormen van transport en logistiek". Dat zou ook moeten leiden tot beter beheersbare kosten.

Sligro maakte maandag bekend afscheid te nemen van tweehonderd medewerkers. Die functies van medewerkers op het hoofdkantoor zijn boventallig geworden als gevolg van het afstoten van de EMTÉ-supermarkten. Daardoor zijn onder meer minder HR- en onderhoudsmedewerkers nodig.

In het derde kwartaal zag Sligro zijn omzet stijgen naar 591 miljoen euro, van 531 miljoen euro een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met het mooie zomerweer in juli en augustus, waardoor meer werd verkocht. Het bedrijf gaf geen winstcijfers. De verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop werd eerder dit jaar afgerond. De 130 filialen leverden 410 miljoen euro op.