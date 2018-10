'Drukke cijferdag op beurzen'

Levensmiddelenconcern Unilever boekte in het derde kwartaal een omzet van 12,5 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,8 procent en de volumegroei kwam uit op 2,4 procent. Het concern liet verder weten op koers te liggen om de doelen voor 2020 te behalen.

Beursintermediair Flow Traders heeft in de afgelopen drie maanden lagere handelsinkomsten behaald dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kwam door rustige handelsomstandigheden op effectenbeurzen over de hele wereld. Wel bevinden de handelsinkomsten zich na de eerste negen maanden van het jaar op recordhoogte.

Sligro

Groothandelsbedrijf Sligro liet weten in toenemende mate te maken te hebben met personeelstekorten in zijn distributiecentra. Tot verminderde groei van de omzet leidt dat vooralsnog niet, maar de maatregelen die Sligro neemt zorgen wél voor oplopende kosten.

Aan het rentefront bleek dat de Amerikaanse Federal Reserve nog niet klaar is met renteverhogingen. Volgens de notulen van de laatste rentevergadering zal de rente uiteindelijk naar ongeveer 3 procent moeten en wellicht tijdelijk boven dat niveau uitkomen.

Brexit

Op het brexit-vlak hebben de 27 EU-leiders hun onderhandelaar Michel Barnier meer tijd gegeven om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te bereiken over de scheiding en toekomstige relatie met de Europese Unie. Op een speciale 'brexittop' in Brussel wist de Fransman de 27 te overtuigen dat een deal met kalmte en geduld mogelijk is maar dat de tijd nog niet helemaal rijp is.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index klom 0,3 procent tot 527,58 punten en de MidKap steeg 1 procent tot 749,42 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.706,68 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten een fractie.

De euro was 1,1486 dollar waard, tegen 1,1539 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 69,67 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 79,98 dollar per vat.