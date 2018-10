Thales optimistisch over jaarprestaties

Parijs - Het Franse technologie- en defensieconcern Thales is positief gestemd over de prestaties in het gehele jaar. Verder ziet Thales goede vooruitgang bij de geplande overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto. Deze overname zou in het eerste kwartaal van 2019 afgerond moeten worden, zo herhaalde de onderneming donderdag in een handelsbericht.