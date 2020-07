Philip Morris in trek op hoger Wall Street

Rond 19.45 uur stond de Dow Jones-index 1,1% hoger. Techbeurs Nasdaq tikte voor de tweede achtereenvolgende dag een record aan, maar nam daarna gas terug en koerste 0,2% in het rood. De breed samengestelde S&P 500-index ging 0,6% omhoog.

De EU kwam vandaag een herstelfonds overeen ter waarde van €750 miljard. Daarvan bestaat €390 miljard uit giften en €360 miljard uit leningen. De Europese Commissie zal het benodigde geld op de kapitaalmarkt lenen.

Advertentietak eBay verkocht voor $9,2 miljard

Op de Nasdaq vestigde eBay (-3%) de aandacht op zich door zijn advertentietak aan het Noorse internetconcern Adevinta te verkopen voor $9,2 miljard in contanten en aandelen. Tot dit onderdeel behoort ook de Nederlandse website Marktplaats.

Coca-Cola (+2,2%) kwam met kwartaalresultaten. De frisdrankgigant heeft door het coronavirus in het het tweede kwartaal een 28% lagere omzet geboekt. Coca-Cola kampte met de gevolgen van horecasluitingen en de annulering van veel evenementen waar zijn drankjes worden verkocht. De omzet daalde naar $7,2 miljard, terwijl de winst met bijna een derde viel naar $1,8 miljard. Coca-Cola verwacht niettemin dat de ergste klap van de coronapandemie achter de rug is. Waar in april nog een kwart minder blikjes frisdrank werden verkocht dan een jaar eerder, was dat in juni nog maar een daling van 10% op jaarbasis. In juli wijzen de eerste cijfers op verder herstel.

Bekijk ook: AEX houdt winst boven 580 punten

Philip Morris koerste 4,2% hoger. De sigarettenfabrikant denkt de winst dit jaar te kunnen laten groeien. Eerder had Philip Morris zijn verwachtingen geschrapt vanwege de coronacrisis. De maker van Marlboro- en L&M-sigaretten denkt nu dat de winst tot ongeveer 7% hoger uit kan vallen. Philip Morris zag in het tweede kwartaal het nodige herstel, met name in de Europese markt waar de winstmarges relatief hoog zijn.

Technologieconcern IBM (+0,8%) deed goede zaken met zijn clouddivisie in de coronatijd. De inkomsten bij dit onderdeel stegen met 30% op jaarbasis tot $6,3 miljard. Desondanks daalde de totale omzet van IBM met 5% naar $18 miljard, omdat grote klanten door de crisis digitaliseringsprojecten juist uitstelden of vertraagden. Onder de streep bleef $1,4 miljard over, waar een jaar terug nog $2,5 miljard winst in de boeken ging.

Microsoft-dochter LinkedIn maakte bekend 6% van zijn personeel te ontslaan. Omdat er minder werk is door de coroanacrisis, maken ook minder mensen gebruik van het sociale loopbaanplatform. Het aandeel Microsoft daalde 0,5%.

Bekijk ook: Beleggers keren terug naar kansrijker Europa

DAF-moeder Paccar ziet herstel

Vrachtwagenfabrikant Paccar (+4,6%), het moederbedrijf van DAF, is flink geraakt door de coronapandemie. Het Amerikaanse concern zag zijn omzet en winst in het tweede kwartaal aanzienlijk teruglopen. De totale opbrengsten daalden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met meer dan de helft tot $3,1 miljard. De nettowinst van afgelopen kwartaal kelderde met zo’n 76% tot $147 miljoen. Paccar zag zich genoodzaakt om zijn truckfabrieken vijf weken stil te leggen als gevolg van de coronapandemie. Inmiddels is de productie in de VS geleidelijk hervat. Bij DAF werd al eerder aan een herstart gewerkt. Volgens directeur Harry Wolters herstelde de vraag naar zuinige DAF-vrachtwagens zich in mei en juni, toen de Europese economieën verbeterden.

Bekijk ook: Euro troeft dollar af als sterke munt

Defensieconcern Lockheed Martin (+2,8%) is relatief ongeschonden door de coronapandemie gekomen en verhoogde de verwachtingen voor heel 2020. De Amerikaanse fabrikant van gevechtsvliegtuigen, raketinstallaties en ander wapentuig voerde in het tweede kwartaal zowel de omzet als winst op. Lockheed maakte door logistieke verstoringen en veiligheidsmaatregelen wel hogere kosten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen? Schrijf je nu gratis in voor onze nieuwsbrief.