'Bouw leert te weinig van gemaakte fouten'

De garage stortte in mei vorig jaar in, enkele weken voordat die in gebruik zou worden genomen. De oorzaak was een verkeerd toegepaste vloerconstructie. Signalen dat de vloer niet deugde, werden genegeerd, stelt de raad.

De Onderzoeksraad deed in de afgelopen jaren ook al onderzoek naar de ingestorte betonvloer in de Rotterdamse B-Tower, het ingestorte dak van het Grolsch Vestestadion in Enschede en het ongeval met een hijskraan in Alphen aan den Rijn. ,,De bevindingen uit deze onderzoeken hebben niet geleid tot verbeteringen'', constateert de raad, die ook ziet dat de partijen ,,de schuld te gemakkelijk bij een ander leggen''.

Onvoldoende

De bouw laat zich volgens de raad te veel leiden door de laagste prijs voor een project. ,,Risico's worden onvoldoende doorgrond. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid.''

De Onderzoeksraad roept de bouwwereld op om minder vrijblijvende afspraken te maken over de veiligheid in de bouw en over de verantwoordelijkheid en coördinatie van projecten.

Kwartslag

De constructiefout in de vloer van de parkeergarage ontstond omdat vloerplaten een kwartslag werden gedraaid zonder de wapening eronder aan te passen. Daardoor was die op sommige plaatsen te kort en werd de belasting op de naden te groot. Scheuren in de vloer en waterplassen erop werden niet serieus genomen.

Na de instorting van de garage zijn in heel Nederland honderden gebouwen met soortgelijke vloeren nader geïnspecteerd. Verschillende gebouwen gingen uit voorzorg dicht, zoals een school in Sliedrecht, een bedrijvenpand in Vlissingen en een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De eigenaren van die gebouwen kunnen met het rapport van de Onderzoeksraad in de hand nogmaals de vloeren inspecteren.