'Unilever kiest mogelijk Nestlé-manager'

Polman heeft officieel zijn vertrek nog niet aangekondigd, maar alom wordt aangenomen dat hij aan het einde van zijn termijn volgend jaar opstapt bij Unilever, en mogelijk al eerder. De onlangs spaak gelopen versimpeling van de bedrijfsstructuur, waarbij het tweede hoofdkantoor in Londen zou opgaan in dat in Rotterdam, werd gezien als een nederlaag voor Polman.

De 60-jarige Amerikaanse Martello was eerder onder meer financieel directeur bij Nestlé. Haar functie wordt overgenomen door Chris Johnson. Persbureau Bloomberg wist eerder al te melden dat Unilever begonnen is met de zoektocht naar een vervanger van Polman, maar dat is niet bevestigd.

Babyvoeding

Nestlé kwam ook met resultaten naar buiten. In de eerste negen maanden van dit jaar liep de omzet verder op in vergelijking met een jaar eerder. De afdeling waar onder meer Nespresso en huidproducten onder vallen was goed voor het leeuwendeel van de omzetstijging. Het bedrijf ziet verder de zaken in Noord-Amerika weer wat beter gaan. Ook nemen de verkopen van babyvoeding in alle markten toe.

De omzet in de eerste negen maanden bedroeg 66,4 miljard Zwitserse frank, ruim 58 miljard euro, tegen 65,1 miljard frank in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is vooral te danken aan de divisie overige producten waar Nestlé zijn koffietak Nespresso onder schaart, maar ook de afdelingen Health Science en Skin Health. Voor die laatste tak bekijkt het Zwitserse concern de strategische opties.