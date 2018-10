Bodemonderzoeker PGS dringt verlies terug

Het nettoverlies bedroeg 35,4 miljoen dollar, tegen een min van bijna 190 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet zakte naar ruim 163 miljoen dollar, van bijna 208 miljoen dollar een jaar geleden. Het orderboek stond eind september op 144 miljoen dollar, tegen 187 miljoen dollar eind juni.

PGS stelt dat de markt voor bodemonderzoek nog steeds uitdagend is, maar dat het sentiment aan het verbeteren is, geholpen door de hogere olieprijzen. De marges en de contractprijzen lopen op in vergelijking met vorig jaar, aldus PGS.