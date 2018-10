Wereldhave snijdt in prognose na verkoop centrum

Wereldhave verwacht dat dit uitkomt op tussen de 3,30 euro en 3,35 euro per aandeel. Dat was eerder tussen de 3,33 euro en 3,38 euro per aandeel. Het dividend blijft dit jaar en volgend jaar op 2,52 euro.

De verkoop, die de onderneming ongeveer 450 miljoen euro oplevert, is volgens Wereldhave een grote stap op weg naar het realiseren van zijn strategische plan. Tegelijkertijd verbetert het vastgoedfonds zijn risicoprofiel en versterkt het zijn balans. Als de verkoop van Itis is afgerond, wat naar verwachting in december gebeurt, richt Wereldhave zich vooral op zogeheten gemakswinkelcentra. Daarvan heeft de onderneming er dan 29 in Nederland, België en Frankrijk.