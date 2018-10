Beurs: Unilever gestraft, Ahold verrast

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,2% winst bij punten 527,5 punten. De Midkap ging met 0,8% omhoog tot 755,3 punten.

De lang verwachte verkoop van de Hema kwam rond, ondernemer Marcel Boekhoorn neemt het winkelwarenhuis over.

Ook Parijs en Frankfurt herwonnen terrein: de CAC-40 steeg met 0,4%, de DAX won 0,6%. De FTSE 100 pluste met 0,2%. In Brussel hebben de Britten nog geen resultaat over de Brexit kunnen boeken. Het Britse pond ging 02% achteruit tegenover de euro en dollar. De euro steeg 0,1% tegen de dollar bij $1,1514.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4% lager op 25.706,68 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten een fractie. Futures voor Wall Street donderdagmiddag staan ook in het rood.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat beleggers aanvankelijk wat schroom hadden na de publicatie van de notulen door de Federal Reserve, maar dat Europese bedrijfcijfers, waaronder het Duitse SAP en het Zweedse Ericsson geleidelijk steun boden aan de handel. Verder wijst hij er op dat er vooral wordt gekeken naar de voortgang van de brexit, waar tijdens de onderhandelingen tussen de regeringsleiders weinig vooruitgang is geboekt en de komende stroom van kwartaalcijfers komende week vooral uit de VS. „De aandelenmarkten zullen naar verwachting kabbelend richting het weekeind gaan doordat de bulls en de beren elkaar voorlopig aardig in evenwicht houden.”

Bij de hoofdfondsen ging telecomconcern Altice aan kop met 3,5% winst. Uitzender Randstad ging met 2,2% winst mee.

Het aandeel Ahold Delhaize werd 2,3% duurder. In Parijs won Carrefour 7,6% na sterke omzetcijfers van het Franse supermarktconcern.

KPN meldde een investering in kunstmatige intellegentie en ging in het vervolg mee met 2% opgang.

Levensmiddelenconcern Unilever (-1,7%) werd onderin de index afgestraft om kwartaalresultaten die tegenvielen. De AEX-zwaargewicht boekte in het derde kwartaal een omzet van €12,5 miljard. Het had last van valutaeffecten en tegenvallers in Argentinië. De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,8% en ligt volgens RBC iets boven verwachting. Volgens Bonsee voldeed Unilever niet geheel aan de verwachtingen.

AkzoNobel verloor met 2% het meest. Ook ASML ging met 1,3% terug. Het aandeel kreeg bij een kopenadvies een koersdoelverhoging van Berenberg van €190 naar €200.

Bij de middelgrote fondsen ging Wereldhave met 3,1% winst aan kop. Groothandelsbedrijf Sligro (-4%) liet weten in toenemende mate te maken te hebben met personeelstekorten in zijn distributiecentra. Een tegenvaller, aldus KBC Securities.

Vastgoedfonds NSI (+0,6%) zag zijn huurinkomsten dalen, de kwartaalwinst werd gedrukt door eenmalige lasten. Toch blijft de winst per aandeel op koers, aldus NSI, tussen €2,50 en €2,55. Daarmee is het op de goede weg, aldus analisten.

Wereldhave (+2,7%) kondigde met de verkoop van zijn vastgoed ook het vertrek uit Finland aan. Een verrassend positieve stap, oordeelde ING.

Flow Traders (-3,2%) ligt volgens ING op koers. De beursintermediair heeft in de afgelopen drie maanden lagere handelsinkomsten behaald dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

