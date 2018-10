Boekhoorn krijgt Hema in handen

Boekhoorn maakte fortuin met de keten Bakker Bart en telecombedrijf Telfort. Als eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen haalde hij vorig jaar de panda’s naar Nederland.

De miljardair benadrukt desgevraagd dat de laatste handtekeningen onder het akkoord nog wel gezet moeten worden. „We zijn er nog niet. Ik doe mijn uiterste best het te regelen. Ik ben ook afhankelijk van de tegenpartij. Die zit in de Verenigde Staten en Engeland. Ik hoop dat degene in Los Angeles vandaag vroeg wakker wordt.”

Koers expansie blijft

Ook de franchisenemers zouden akkoord zijn, zo meldt Hema in zijn persbericht. Het personeel werd donderdagochtend ingelicht over de voorgenomen verkoop aan Boekhoorn.

Topman Tjeerd Jegen blijft aan, Hema zet zijn koers van buitenlandse expansie en versterking van online verkopen voort.

Tussen de top van de Hema en de franchisers was eerder grote ruzie uitgebroken. Eigenaar Lion Capital wilde van het Hema-concern af nadat tot drie keer toe een verkoop was mislukt.

De HEMA op het Beursplein in Rotterdam. Ⓒ ANP

Boekhoorn kwam in gesprek met de franchisers door bemiddeling van makelaar en presentator Harry Mens. „Ik kwam toevallig een groep franchisers tegen toen ze vergaderden in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk”, aldus Mens. „Toen heb ik ze geïntroduceerd bij Boekhoorn. Die heeft de ervaring – met Bakker Bart – en hij heeft ook wat geld liggen. Het zou toch geweldig zijn: Hema weer in Nederlandse handen.”

Eerdere poging mislukt

De laatste poging tot verkoop was tegen een bedrag van €1 miljard. De huidige verkoopprijs zou volgens bronnen rond Hema nu lager liggen.

Lion Capital moest het warenhuisconcern verkopen. Als de investeerder Hema niet voor 2019 zou hebben verkocht, had Lion Capital alle obligatiehouders moeten afgaan bij een dalende omzet.

Boekhoorn neemt volgens bronnen bij het concern alleen de schulden over. Die bedragen ongeveer €750 miljoen.

’Noodlijdend’

Hema heeft vanochtend de vakbonden geïnformeerd over de situatie. ,,Het beeld wordt nu geschetst dat er geen gevolgen zullen zijn voor de medewerkers, als rechtstreeks gevolg van deze deal”, zegt bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen. ,,Ik wil graag op korte termijn met de nieuwe bewindvoerders om tafel om nauwkeuriger op de hoogte te raken van de voornemens. En om op basis daarvan ook goede afspraken te kunnen maken voor de medewerkers.”

Volgens Den Heijer is Hema noodlijdend in de huidige constructie. ,,In die zin ben ik blij dat er nu iets gebeurt. Het kan een voordeel zijn dat een Nederlandse ondernemer dit keer aan het financiële roer komt. Boekhoorn kent de sterke en zwakke kanten van deze keten. Ook de mededeling dat het diepgravende verschil van inzicht met de franchisenemers inmiddels is opgelost biedt hoop.”

Blij met koper

Bestuurder Nico Meijer van FNV Handel vindt het een goede zaak dat er na jaren onduidelijkheid een koper is gevonden. ,,Wij rekenen erop dat we spoedig worden uitgenodigd door de directie om kennis te maken met de nieuwe eigenaar. Ook horen we graag zijn plannen hoe hij de Hema nog sterker wil maken en hoe de constructie wordt met de investeringsmaatschappij.”

