Meer aandacht voor eten op events

„Onze missie is zelfstandige voedingsspecialisten een podium geven zodat men nieuwe, kwalitatieve en duurzame gerechten kan ontdekken”, vertelt Willem Treep, die in 2017 aantrad als algemeen directeur en mede-ondernemer.

Klimaatdoelen

„De evenementen die wij cateren zijn niet per se duurzaam, maar door het eten krijgen ze altijd een duurzaam karakter”, aldus Treep. Zo zette het bedrijf een plantaardige medicijnkast neer op een farmaceutisch congres en op een event over de Ocean Cleanup werd volledig plasticvrij gecaterd. „Eten is altijd gerelateerd aan de klimaatdoelen, wij pikken er daarvan een aantal uit.”

The Food Line-up werd in 2012 opgericht door Lotte Wouters, die werkzaam was in de festivalwereld en merkte dat eten op evenementen een ondergeschoven kindje is. Tegenwoordig woont ze met haar gezin in Ghana en is aandeelhouder op afstand. Door de jaren heen bediende het bedrijf steeds meer zakelijke klanten. „We zijn onder meer de huiscateraar voor alle evenementen op het Amsterdamse Westergasterrein.”

Lowlands

De komende tijd wil het bedrijf zich richten op het concreet meetbaar maken van effecten op het milieu. Dit gebeurde al met pop-up-restaurant Brasserie2050 op Lowlands, waar het wereldwijde voedselprobleem tastbaar werd gemaakt. De gerechten werden bereid met zo weinig mogelijk impact op mens, dier en milieu en voorzien van een kaartje met het effect op het milieu. „We hebben ongeveer 250 keer een vlucht naar Parijs bespaard.”