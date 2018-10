Kappersketen naar New York

Afgelopen dinsdag opende de New Yorkse salon van de kappersketen zijn deuren. Het pand met een oppervlakte van 400 vierkante meter ligt in de hippe wijk Williamsburg in Brooklyn.

Hotspots

„We zijn superblij met die locatie”, vertelt dochter Rochelle Peetoom (27) die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de buitenlandse expansie. „Er zitten allemaal hotspots in onze straat, zoals het Hoxton Hotel, die er nog niet zaten toen dit pand twee jaar geleden op ons pad kwam.”

Dochter Savana (26) is afgelopen zomer naar New York verhuisd om de vestiging te runnen. De familie Peetoom heeft het volste vertrouwen in het Amerikaanse avontuur. „Een salon zoals de onze bestaat daar nog niet”, stelt Rochelle. Haar vader vult aan: „In New York zitten veel kappers ergens achteraf op de vijfde verdieping en kun je alleen terecht op afspraak. Dat komt onder meer omdat je er geen financiering krijgt voor het openen van een eigen zaak. Je moet alles uit eigen zak betalen. Een zaak zoals de onze, met een dergelijke oppervlakte én op de begane grond van een populaire straat, is uniek in New York.”

Bali

De nieuwe zaak is niet het eerste buitenlandse avontuur voor Peetoom. Naast veertien salons in Nederland zijn er ook drie salons op Bali. „Ik wilde eigenlijk een salon openen in Sydney, omdat mijn schoonouders daar woonden. Om allerlei redenen ging dat niet door”, vertelt Rob. „Toen wij een paar jaar later een huis op Bali kochten, dacht ik: ik ga het hier proberen.”

De beslissing om naar het verre buitenland te gaan met zijn zaak, had voor Rob een duidelijke reden. „Ik investeer veel in mijn personeel. Kwaliteit staat bij ons op één en we leiden onze medewerkers intensief op. Maar ik zag dat het bij jonge mensen vaak op een bepaald moment gaat kriebelen, omdat ze willen gaan reizen. Een vestiging in het buitenland leek mij de ideale oplossing daarvoor”, lacht hij. „Bij ons kunnen ze nu hun ambitie en hun reislust combineren.”

Loyaliteit

Ambitieuze werknemers kunnen aangeven dat ze graag naar het buitenland willen. „Op Bali zien we dat ze daar tussen één en drie jaar blijven om vervolgens weer in Nederland te komen werken”, vertelt Rochelle. „Die buitenlandervaring doet niet alleen de kappers, maar ook het bedrijf goed. Het zorgt voor technische en mentale groei. Vaak komen werknemers terug met nóg meer ambitie en loyaliteit aan het bedrijf dan toen ze vertrokken.”

Naar New York zijn vier Nederlandse werknemers vertrokken om het plaatselijke personeel op te leiden. Als manager is bewust een Amerikaan in dienst genomen. „Hij is een heel ervaren manager in de kappersbranche en kan ons alles leren over hoe het werkt in Amerika. Ook heeft hij een gigantisch netwerk in die wereld”, aldus Rob.

De oprichter verwacht de komende tijd nog met grote regelmaat naar New York af te reizen. „In april vieren we ons 50-jarig bestaan. Daarna wil ik het rustiger aan gaan doen. Helemaal niets doen zal me niet lukken, maar het is een fijn gevoel dat mijn kinderen en team het van me overnemen.”