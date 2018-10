Dieptepunt woningmarkt: €12.500 per vierkante meter

Voor dat geld krijgt de nieuwe bewoner drie kamers, een eigen lift en een luxe natuurstenen vloer. Ook is er een eigen dakterras en kan hij of zij gebruik maken van een gedeelde binnentuin.

Buitenruimte

Het huis staat in de grachtengordel, in de Nicolaas Witsenstraat, en heeft volgens de makelaar ’on-Amsterdams veel buitenruimte’.

In de hoofdstad moet een huizenkoper het meest neerleggen per vierkante meter: gemiddeld ruim €5000. In juli kwam nog een woning in het nieuws van slechts 17 vierkante meter, waar twee ton voor werd gevraagd. Dit huis kost per vierkante meter €11.765.