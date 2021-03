Aantal werkenden bijna op recordniveau

Tussen maart en mei vorig jaar, kort nadat het coronavirus in Nederland om zich heen had gegrepen, daalde het aantal werkenden nog met 184.000. Vervolgens zette het herstel in, maar dat is niet gelijk verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn bij de groep tussen 25 en 45 jaar meer mensen aan het werk dan een jaar geleden. Maar bij jongeren, waar de werkgelegenheid de hardste klappen kreeg, is het aantal werkenden nog niet op het niveau van begin 2020.

Werkloosheid vlak

De werkloosheid in Nederland is in februari gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. In totaal hadden 340.000 mensen geen werk terwijl ze hier wel naar op zoek waren, wat gelijk staat aan 3,6% van de beroepsbevolking. Volgens het statistiekbureau daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand, terwijl er in diezelfde periode maandelijks 16.000 mensen met betaald werk bij zijn gekomen.

WW-uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV noteerde een lichte daling van het aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen. Het aantal lopende uitkeringen daalde met net geen 1% tot 286.000 in februari. Er kwamen 31.800 nieuwe WW-uitkeringen bij terwijl er 34.200 werden gestopt.