Air France-KLM vergroot wintercapaciteit

De grootste groei doet zich voor bij Transavia. De prijsvechter breidt zijn capaciteit met 11,5 procent uit en voegt achttien nieuwe routes toe aan zijn netwerk. Die diensten vertrekken onder meer vanuit de luchthavens in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

De langeafstandsvluchten bij het concern nemen met 2,8 procent toe. Op de middellange en korte passagiersvluchten is er sprake van 1,1 procent groei. In totaal komen er 44 nieuwe vliegroutes voor Air France-KLM bij. KLM meldt in een aparte verklaring zijn wintercapaciteit met 1,4 procent uit te breiden.

,,KLM houdt haar focus op opkomende markten in Zuid-Amerika, waar we, na een succesvolle start in het zomerseizoen van 2018, in het winterseizoen doorvliegen op Fortaleza'', zegt KLM-topman Pieter Elbers. Het gaat om de derde rechtstreekse Braziliaanse bestemming. ,,Ook de Noord-Atlantische markt blijven we met interesse volgen. Zo gaat KLM meer vluchten uitvoeren op de Canadese steden Edmonton, Calgary en Toronto'', aldus Elbers.