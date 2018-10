Britse winkelverkopen gedaald

De winkelverkopen gingen met 0,8 procent omlaag in vergelijking met augustus. Economen hadden in doorsnee op een min van 0,4 procent gerekend. De verkoop in voedselwinkels zakte met 1,5 procent. Over het gehele derde kwartaal stegen de winkelverkopen in Groot-Brittannië met 1,2 procent, geholpen door goede groei in juli en augustus.

