Ryanair-crew weigert koffers te pakken

„Ryanair heeft ons drie weken gegeven om onze koffers te pakken en te beslissen over een nieuw leven”, zegt steward Gustavo Vargas in een gesprek met De Telegraaf. „Na zes jaar in Nederland heb ik mijn leven hier opgebouwd. Ik heb inmiddels een Nederlandse vrouw, die een goede baan heeft bij Vodafone. Ik wil mijn leven hier niet opgeven.”

Staking

In totaal treft de sluiting een groep van 150 man.

Op 1 oktober meldde de Ierse prijsvechter, vlak na een staking, dat ze de basis in Nederland sluit. „We hebben het personeel een andere optie geboden”, zegt een woordvoerder. „Het is een economische beslissing.”

Ryanair ziet de olieprijs oplopen en had te maken met meerdere stakingen onder het personeel. Het Nederlandse cabinepersoneel komt allemaal uit Zuid- en Oost-Europa, omdat zij tijdens de crisis bereid waren om huis en haard achter te laten voor een baan bij Ryanair. „De salarissen van collega’s die na mij in dienst kwamen zijn lager, omdat Ryanair ondanks oplopende kosten dezelfde winst wil houden en lage ticketprijzen wil aanbieden. Ze kunnen alleen de personeelskosten beïnvloeden”, zegt Vargas.

Nu staat hun leven opnieuw op de kop door de sluiting van de basis. „Als je met je neus in de boter valt, dan kun je in Frankrijk of België aan de slag. Er wordt vooral personeel gezocht voor nieuwe bases, bijvoorbeeld Minsk. Dat laat zich een stuk lastiger combineren met een leven in Nederland”, zegt Joost van Doesburg van de VNV.

„Wij eisen bij de rechter een verbod op overplaatsing.” De gedupeerde vliegers willen zelf niet reageren.

KLM

Nu wil luchtvaartmaatschappij KLM ruim driehonderd piloten aannemen, dus is hier sprake van een win-win? „Wij zoeken piloten, dat klopt”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM in een reactie. „Als hun profiel overeenkomt met wat wij zoeken, dan kunnen ze wellicht bij ons aan de slag.”