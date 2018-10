Zo boeken Nederlanders succes bij Chinese ondernemers

Hij nam deel aan bijeenkomsten voor handelsdelegaties van Chinezen naar Nederland. In de afgelopen vijftien jaar vestigden meer dan 450 Chinese bedrijven in Nederland. Truck- en machineleverancier LGMG, telecombedrijf Huawei zijn naast de Bank of China en ICBC Bank beeldbepalers, maar ook de fabrikant voor elektrische bussen en fietsen, BYD in Rotterdam.

„Toon respect. Pak hun visitekaartjes altijd met twee handen aan, besteed aandacht aan het lezen van hun naam en titel. Prop het kaartje daarna nooit achterloos in je broekzak, berg het in een mooi doosje op”, adviseert Wong.

„Natuurlijk gaat het uiteindelijk om handel, de deal. Anders dan in Nederland waar je als afsluiting van de zakendeal met elkaar wat eet, is elkaar via gedeelde maaltijden en samenzijn in een karaokebar leren kennen ontzettend relevant voor Chinezen”, aldus Wong.

Lachen en zaken doen

„Chinezen waarderen je tegenbezoek, daarmee laat je zien dat je echt geïnteresseerd bent. Chinezen vinden: als ik met je kan lachen, dan kan ik vast ook goed zaken met je doen.”

Chinezen zoeken vertrouwen. Besteed daar als nieuwkomer gerust een halfjaar tot twee jaar tijd aan, adviseert Wong: „Heb geduld en investeer. Als je zes keer in China bij een ondernemer bent geweest en ze belonen dat niet met een tegenbezoek, dan is dat anderzijds veelzeggend. Chinezen vinden wederzijds respect ontzettend belangrijk en zullen je dan opzoeken.”

Meeprofiteren

Laat Chinezen en hun partners profiteren, binnen de grenzen van de wet. „Een Chinees gezegde is: als de een profiteert, profiteert iedereen. Dat kennen we hier niet zo. Soms heb je als Nederlander niet meteen een deal, maar heb je bij een leverancier van dat bedrijf wel succes. Zo gaat dat. Het loont dus altijd verder te kijken dan die ene ondernemer.”

Chinezen houden van gezelligheid, met waardering voor het verleden. Ⓒ ANP

Waardeer de kleinste geste, adviseert Wong. „Huawei begon vijftien jaar geleden in Amsterdam met twee man, als start voor de Nederlandse en later Europese markt. Nu werken er honderden mensen. In die kwartiermakers hebben de Nederlandse overheid en bedrijfsleven terecht telkens veel tijd in gestoken.”

Verdiep je in wensen

De tijd dat een Chinese topman met gevolg altijd in limousine rondgereden werd, is met de entree van een jonge generatie Engels sprekende Chinese managers steeds minder aan de orde. „Maar verdiep je altijd in hun wensen en gebruiken, dat wordt zeer gewaardeerd.”

Kleding kan ook een teer punt zijn. Een misser is om zelfs bij het warmste weer helemaal in het wit op gekleed te gaan. Wong: „Dat is de rouwkleur, en dat ligt erg gevoelig.”

