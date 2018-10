Franchisers HEMA begraven strijdbijl

AMSTERDAM (ANP)

,,De geschilpunten uit het verleden zijn zeer constructief besproken en opgelost'', zegt voorzitter Paul Loeff van de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB Hema). ,,De rechtszaken en opzeggingen zijn van tafel. Over de e-commercekosten zijn nieuwe afspraken gemaakt.'' HEMA lag al geruime tijd met de ondernemers achter de franchisezaken in de clinch omdat zij meer wilden profiteren van online verkopen.

Loeff zegt dat de franchisers hun energie nu weer gaan richten op ,,het geweldige merk HEMA, dat we willen laten groeien als nooit tevoren.'' Boekhoorn is volgens de VAB-voorman, die bij het gehele proces intensief betrokken was, een typisch Nederlandse ondernemer. ,,Dat spreekt ons enorm aan en het past ook perfect bij dit Nederlandse bedrijf. Marcel erkent de cruciale rol van de franchisenemers als één van de pijlers onder het HEMA-merk.''

In juni haakte de Belgische investeerder Core Equity Holdings nog af bij een overname van HEMA voor 1 miljard euro. Naar verluidt was de toenmalige regeling van HEMA met zijn franchisenemers rond webhandel de reden voor het stuklopen van de deal. Met het nieuwe akkoord zijn alle rechtszaken van de baan.