Beurs: Bedrukt ASML speelt AEX parten

De AEX-index eindigde 0,7% in de min bij 523,87 punten, vrijwel het laagste niveau van de dag. De Midkap maakte een pas op de plaats bij 749,22 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. De CAC-40 daalde 0,5%, de DAX zakte 1%.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, keken beleggers de kat uit de boom nadat uit de notulen van de laatste Fed-vergadering een beeld naar voren kwam dat de Amerikaanse centrale bankiers een restrictief beleid uitdragen gelet op de sterke groeicijfers in de VS over de voorbije kwartalen. „Wij houden er rekening mee dat de Fed in december van dit jaar de rente nog een keer gaat verhogen en ook volgend jaar in actie wil komen om de economische groei te vertragen. Het is echter de vraag of de Fed met het trappen op de rem zijn doel voorbij zal schieten vanwege de toekomstige beren op de weg.”

Verder zijn de ogen van beleggers gericht op het groeicijfer uit China dat morgenochtend naar buiten komt, stelt Koopman. „De gevolgen van de Amerikaanse importheffingen zullen in het derde kwartaal nauwelijks nog een rol hebben gespeeld, maar de Chinese markten zullen in de nabije toekomst nauwlettend in de gaten worden gehouden.”

Koopman benadrukt verder dat er teleurstelling heerst over de voortgang van de brexit hoewel er van te voren al weinig was verwacht van de bijeenkomst van de Europese regeringsleiders. „Er was toch een sprankje hoop dat de beide partijen het in ieder geval eens zouden worden over de Ierse grenzen of dat May een langere transisitieperiode voor de brexit zou aanbieden.”

Bij de hoofdfondsen boekte kabelaar Altice een winst van 1,6%. Galapagos pakte de koppositie met een vooruitgang van 2,5%. Voor ASR hadden beleggers 1,7% meer over.

Het aandeel van Ahold Delhaize werd 2,2% duurder nadat de Franse branchegenoot Carrefour met sterke omzetcijfers naar buiten was gekomen.

Levensmiddelenconcern Unilever hield de schade beperkt tot een min van 0,8% na een stevig openingsverlies. De resultaten van AEX-zwaargewicht waren minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, voldeed Unilever niet geheel aan de verwachtingen. Het is volgens hem van belang dat Unilever een streep trekt onder de discussie over het hoofdkantoor en de focus weer gaat leggen bij de activiteiten.

AkzoNobel stond flink onder druk na matige resultaten van de Amerikaanse branchegenoot PPG en raakte 2,4% kwijt. ASML dat de voorgaande dag werd omarmd na enthousiast ontvangen resultaten bungelde onderaan met een aderlating van 3,2%. Het aandeel kreeg een kopenadvies bij Berenberg en een koersdoelverhoging van €190 naar €200.

Bankaandelen waren eveneens uit de gratie. ABN Amro en ING koersten 1,5% respectievelijk 1,7% lager.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Air France KLM vleugels met een koerssprong van 4,8% na het nieuws dat bij de Franse tak zo goed als zeker deze week nog een akkoord gaat sluiten over de lonen.

Sligro (-3,9%) werd van de hand gedaan na de bekendmaking van het groothandelsbedrijf in toenemende mate te maken te hebben met personeelstekorten in zijn distributiecentra. Een tegenvaller, aldus KBC Securities. Besi moest 2,2% afstaan.

Wereldhave (+0,9%) kondigde met de verkoop van zijn vastgoed ook het vertrek uit Finland aan. Een verrassend positieve stap, oordeelde ING. TomTom zette de herstelbeweging voort en kreeg er nog eens 1,5% bij.

Flow Traders (+3,6%) ligt volgens ING op koers. De beursintermediair heeft in de afgelopen drie maanden lagere handelsinkomsten behaald dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

AScX-fonds NSI (+0,9%) zag zijn huurinkomsten dalen, de kwartaalwinst bij het vastgoedconcern werd gedrukt door eenmalige lasten. Toch blijft de winst per aandeel op koers, aldus NSI, tussen €2,50 en €2,55. Daarmee is het op de goede weg, aldus analisten.