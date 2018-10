Europese megafraude met dividendbelasting

De schade loopt in de tientallen miljarden. Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van ’dividendstrippende’ bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.

Ook andere Europese media doen melding van wat gezien wordt als de grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis, waaronder Die Zeit, het Noorse E24 en het Deense Politiken. Tientallen jaren deden groepen van bankiers, handelaren, fiscalisten, investeerders, hedgefondsen en pensioenfondsen zich tegoed aan Europese staatskassen.

Met zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden, die vooral vanuit Londen werden gecoördineerd, wisten de betrokkenen de belastingdiensten tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.

Nederland werd ook getroffen door een vorm van dividendstrippen. Dit blijkt onder andere uit een vonnis van de Haarlemse rechtbank eerder dit jaar. De Belastingdienst stelde in die rechtszaak dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voor minimaal 152 miljoen euro onterecht had geclaimd.