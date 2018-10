Hittestress koeien drukte melkproductie

In de vier maanden tot augustus liep de melkproductie 1,8 procent terug, schrijft Rabobank in een rapport. Naast hittestress speelden ook onder meer nieuwe mestregels een rol. Daardoor moesten veel boeren hun veestapel verkleinen. Voor heel het jaar verwacht Rabobank een daling van de melkproductie van 2,5 procent.

Rabobank keek ook naar de gevolgen voor de melkprijzen in Europa. Die stegen in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 4,6 procent, tot 33,50 euro per 100 kilo. Voor de komende maanden verwacht de bank dat de melkprijzen stabiel blijven, maar daarna moeten boeren rekening houden met lagere prijzen.